Heategevuskontsert kogub raha laste suvelaagriks

Paljud peavad Alen Veziko häält ja laule paremaks hingeraviks, sest need on hingekriipivad, südant liigutavad, kaunid ja sügavamõttelised, olles eriline maiuspala naisperele. Igal juhul on heategevuskontserdil karismaatiline ja paljude lemmikuna väga musikaalne ja sensuaalne meesartist, kelle esinemisest on muusikaelamus tagatud.

Toetajakaarte on võimalik saada klubi liikmetelt. Tänavu on selle hinnaks 10 eurot.