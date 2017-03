Täna Turu Tares müüja ametis olev Malle Rooba täpsustas, et esimesed Imavere päritolu kurgid olid müügil juba eelmisel nädalal, kuid täna jõudis müüki lausa 10 kilo korraga. Ka Imaveres kasvanud rohelist sibulat on võimalik Paide turult osta. Värskest kraamist on Rooba kinnitusel veel kohalikku päritolu õunu, punapeeti ja mune.