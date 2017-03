Tuhanded mobiil-ID sertifikaadid muutuvad laupäeval kehtetuks

Muudatus puudutab neid kasutajaid, kes võtsid endale mobiilioperaatori juurest mobiil-ID SIM-kaardi enne 2015. aastat ja taotlesid sellele sertifikaadid 2014. aasta jooksul.

Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul peavad selliste SIM-kaartide omanikud, kes tahavad mobiil-ID-ga ka edaspidi mugavalt makseid teha ja elektroonselt allkirjastada, võtma kasutusele uue ja turvalisema SIM-kaardi ning taotlema uued mobiil-ID sertifikaadid. „Selleks peaksid kliendid tulema meie esindusse, kus saab väga lihtsalt uue SIM-kaardi ja mobiil-ID sertifikaadid. Viimane päev vahetuse tegemiseks on 31. märtsil,“ ütles Aron ja lisas, et uued mobiil-ID sertifikaadid kehtivad viis aastat ja riigilõivu lepingu sõlmimisel kliendid maksma ei pea.

„Tele2 klientidest on mobiil-ID jaoks sobiliku SIM-kaardi ümber vahetanud umbes pooled. Kindlasti ei tasu vahetust jätta viimasele minutile, sest meie kogemus näitab, et hiliseid ärkajaid on palju ning reedel võib protsess võtta kauem aega,“ ütles Aron.