Tulbipäevad täidavad Türi kultuurikeskuse õieiluga

Türi Tulbipäevade korraldaja Reelika Marrandi sõnul saab taas näha 50 eri sorti tulbiõisi. Umbes 1/5 sortidest on Eesti tulbikasvatajalt Rikets Tootmiselt, paar sorti on kasvatatud Prantsusmaal ja ülejäänud on pärit Hollandist. „Viiekümnest 38 sorti on siin näitusel väljas esmakordselt ja 12 sorti oleme saanud imetleda siin juba eelnevatel Tulbipäevadel, kuid need on minu arvates sellised erilisemad sordid ja nende ilu üle võib ikka ja jälle imestada,” ütles ta.

Lilleilu saab nautida 31. märtsil kell 12-19, 1. aprillil kell 10-18 ja 2. aprillil kell 10-14.

Lisainfo!