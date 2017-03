Spordiliit käivitab kuid kestva mitmevõistluse

Võistluste eesmärgiks on tähistada sportlikult ja läbi aasta spordiliidu 25 tegevusaastat. Seetõttu teevad kõik spordiklubid Järvamaa spordiliidule juubeli puhul oma üritusega omamoodi kingituse.

Mitmevõistlusel, nagu nimigi ütleb, on kavas 25 ala, mis selgitavad mitmekülgseimad Järvamaa sportlased. Kõik huvilised on oodatud osalema. Võistlusklassiti peetakse eraldi arvestust meestele ja naistel ning kuni 17aastastel noormeeste-neidudel. Kõik alad lähevad lõplikku punktiarvestusse ja arvestust peetakse individuaalselt. Paremaid ootavad erinevad auhinnad, meeste ja naiste esikohta näiteks Paide spordikeskuse aastane vabapääse ning noorte parimaid Türi ujula neljakuine vabapääse. On ka erinevad loosiauhinnad.

Mitmevõistlus algab 15. aprillil sõudeergomeetritel sõudmisega ja saab läbi novembris sangpommispordi võistlusega. Samamoodi on hilissügisel kavas pallimängude päev, kus sooritatakse jalgpalli täpsuslööke, võrkpalli täpsusharjutusi ja korvpalli täpsusviskeid. Täpsem info on leitav aadressilt www.jarvasport.ee.