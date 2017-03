Liiklussurmad võtsid mullu EList elu 25 500 inimeselt

„Tänane statistika näitab positiivset muutust, millele edaspidi toetuda. Kuid mind ei pane kõige rohkem muretsema mitte numbrid, vaid kaotatud elud ja maha jäänud perekonnad. Paraku kaotame ka täna ELi teedel järjekordsed 70 inimelu ning viis korda sama palju inimesi saab tõsiseid vigastusi! Kutsun kõiki üles suurendama jõupingutusi, et saavutaksime eesmärgi vähendada ajavahemikul 2010–2020 liiklussurmade arvu poole võrra,” ütles Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc.

Eestis teedel sai eelmisel aastal liiklusõnnetustes surma 71 inimest, mis on nelja võrra rohkem kui 2015. aastal. Võrreldes 2010. aasta 79 hukkunuga on aga liiklussurmade arv siiski vähenenud. Euroopa Liidus tervikuna hukkus 2016. aastal liikluses 25 500 inimest, mis on 600 võrra vähem kui 2015. aastal ja 6 000 võrra vähem kui 2010. aastal. ELi teedel rängalt vigastada saanud inimeste arv oli komisjoni hinnangul 135 000. Selleks et saavutada ELi eesmärk – vähendada ajavahemikul 2010–2020 liiklusõnnetustes hukkunute arvu poole võrra – on vaja veel kõvasti pingutada.

Autoõnnetuses surma saamise tõenäosus on liikmesriigiti erinev. Kuigi vahe muutub iga aastaga väiksemaks, on erinevus suurima ja väikseima suremuskordajaga liikmesriikide vahel endiselt kolmekordne. Kui Bulgaarias ja Rumeenias hukkus eelmisel aastal liikluses peaaegu sada inimest miljoni elaniku kohta, siis Rootsis ja Ühendkuningriigis alla 30 (Eestis 54, Leedus 65, Lätis 80).

Komisjon avaldab 2016. aasta kohta esimest korda ka ränkade liiklusvigastuste andmed, mis põhinevad uuel ühisel määratlusel ja pärinevad 16 liikmesriigist, esindades kokku 80% ELi elanikkonnast. Nende andmete põhjal sai komisjoni hinnangul üle kogu ELi rängalt vigastada 135 000 inimest. Suure osa rängalt vigastada saanud inimestest moodustasid teistest vähem kaitstud liiklejad, nagu jalakäijad, jalgratturid ja mootorratturid.