Pilk ajalukku

Võhma linnavolikogu otsustas eelmise neljapäeva õhtul teha Kõo ja Imavere vallale ühinemisettepaneku. Sama otsus pani Türi ja Suure-Jaani vallale ette muuta piire, et Võhmaga saaksid ühineda ka endine Kabala vald ning Suure-Jaani valla Navesti jõest põhja poole jäävad alad.

Võhma linnapea Avo Põdra ütlust mööda on teistega ühineda hädavajalik. «Mina teist arenguteed ei näe. Kui jääme üksinda suurte omavalitsuste vahele, sõidetakse meist kõikides küsimustes lihtsalt üle,» põhjendas ta.

Kõnealuste piiridega omavalitsust luua oleks Põdra meelest õigustatud nii ajalugu kui ka tänapäeva arvesse võttes. «Omaaegse Pilistvere kihelkonna rahval on palju ühist kultuuri- ja sporditegevust, kuigi ala on mitme omavalitsuse vahel tükeldatud,» lausus ta. «Palju ütleb ka see, kus lapsed koolis käivad – meie saame teistelt pearaha umbes poolteist miljonit krooni aastas.»

Ühinemine oli kõne all ka mõni aasta tagasi, ent Kabala vallavolikogu otsustas osa elanike vastuseisust hoolimata liituda hoopis Türi suurvallaga.

Türi ühendvalla loomise ajal andis valitsus lubaduse muuta seadust nii, et näiteks Ollepa, Kahala, Villevere ja Meossaare küla saaksid liituda Võhmaga, kui elanikud seda tõesti soovivad.

Valitsus esitaski eelnõu riigikogule, ent vastu võetud seda ei ole. «Praegu pole sellist omavalitsust võimalik luua ilma Türi vallavolikogu nõusolekuta ja võib karta, et tema Kabalast loobuda ei taha,» arutles Põder. «Aga seni, kuni ei küsi, ei saa seda ka kindlalt teada.»

JÄRVA TEATAJA, 3. APRILL 2007