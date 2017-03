Paides Turu Tares on müügil Järvamaal kasvanud värske kurk. Turu Tare müüja Malle Rooba (pildil) täpsustas, et esimesed Imaveres kasvatatud kurgid olid müügil juba eelmisel nädalal. Sel nädalal on päevane kogus lausa kümme kilo korraga ning lähiajal on loota veel lisagi.