Järvamaa pärandi sihtkapital annab välja neli stipendiumi inimestele, kes on teinud olulist tööd maakonna ajaloo- ja kultuuripärandi hoidmisel. Tänavused stipendiaadid on Marko Mänd, Tiiu Saarist, Ründo Mülts ja MTÜ Ambifun, mille eestvedaja on Kaido Kirikmäe.