Türi vallas Türi–Arkma tee ääres asuva tuletõrje veevõtukohale on keegi vedanud tõrvapappi. Kui veevõtukoht on prahi alla maetud, siis see võib tulekahju korral takistada päästjate tööd.

FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX