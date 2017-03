Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Teisipäeva õhtul läks vabatahtlik päästja Meelis Välimäe Türi vallas Türi–Arkma tee ääres olevast veevõtukohast tuletõrjeauto paaki täitma, kui avastas, et keegi oli sinna prügi vedanud.

Välimäe selgitas, et tegemist on kohaga, kus suviti käivad inimesed ujumas ja päästjad ammutavad sealt kutsutustöödeks vett. Selle tarvis on sinna ehitatud veevõtukoht, mis teisipäeva õhtul oli tõrvapapihunnikuga kaetud. Lisaks keskkonna reostamisele on see Välimäe ütlust mööda ka kohaliku kogukonna turvalisuse küsimus, sest kui tulekahju kustutamiseks on vaja kiiresti vett võtta, aga veevõtukoht on prügihunniku alla, siis see raskendab nende tööd ja kulutab aega.



* Eelmisel nädalal möödus aasta Bucket baaris toimunud pussitamisest, mille tagajärjel sai üks noormees surma. Kuigi algselt plaanisid linnajuhid hommikuni kestvad peod seal lõpetada, siis asja sellest pole saanud.



* Järvamaa pärandi sihtkapital annab välja neli stipendiumi inimestele, kes on teinud olulist tööd maakonna ajaloo- ja kultuuripärandi hoidmisel. Tänavused stipendiaadid on Marko Mänd, Tiiu Saarist, Ründo Mülts ja MTÜ Ambifun, mille eestvedaja on Kaido Kirikmäe.



* Õnnetuskohale kutsutud politseinikel on vigastatud, šokiseisundis või lihtsalt lohutamist vajavate lastega tegelemiseks peagi pehmed abilised – kallikarud. Eestis juhtub lastega aastas üle tuhande õnnetuse, lisaks on lapsed tunnistajateks sündmustele, mida nad nägema ei peaks. Paide politseijaoskonna juht Margus Toomsalu toob lisaks liiklusõnnetustele välja ka vägivallajuhtumid. «Perevägivalla juhtumite korral on üsna tihti olukordi, kus laps vajab lohutamist,» ütleb Toomsalu ning lisab, et liiklusõnnetuste korral ei peagi laps alati vigastada saama, ta võib olla juhtunust šokis.



* Alburahva Teatri uuslavastus «Kapist välja» kisub vaatajate ette inimeste varjatuks jääva poole, inimsuhteid hakkavad lahkama kapis rippuvad riided. Homme Albu rahvamajas esietenduvas lavastuses elustuvad vaatajate silme all pidžaama, kittel, ülikond ja teksad. Neil kõigil on oma iseloom, aga ka seos mehe ja naisega, kes ühist riidekappi jagavad.



* Vargamäel Tammsaare-Põhja talu maadel asuval Järvamaa kultuurihiiel täitub aprillis asutamisest veerandsada aastat. Väärikat tähtpäeva plaanitakse aga tähistada septembris.



* Kui eelmise aasta meeste korvpalli esiliiga meister Paide Viking Window asub laupäeval veerandfinaalkohtumisi pidama, siis Ambla SK seisud on sedavõrd keerulised, et kaotuste jätkudes võib küsimuse alla kerkida meeskonnana jätkamine.