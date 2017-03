Politseiautodes võtavad kohad sisse kallikarud

Eestis juhtub lastega aastas üle tuhande õnnetuse, lisaks on lapsed tunnistajateks sündmustele, mida nad nägema ei peaks. Paide politseijaoskonna juht Margus Toomsalu toob lisaks liiklusõnnetustele välja ka vägivallajuhtumid. «Perevägivalla juhtumite korral on üsna tihti olukordi, kus laps vajab lohutamist,» ütleb Toomsalu ning lisab, et liiklusõnnetuste korral ei peagi laps alati vigastada saama, ta võib olla juhtunust šokis.

Mittetulundusühing Traumamõmmik ongi võtnud endale südameasjaks, et selle aasta lastekaitsepäevaks oleksid kõik politsei- ja piirivalveameti autod varustatud kallikarudega, et lohutada ja tõsta õnnetusse sattunud lapse tuju. Ühingu meeskond koosneb tudengitest, keda hämmastas õnnetuste arv, mis lastega aasta jooksul juhtub. Nende kasutada oleva statistika järgi on õnnetusi üle tuhande, sündmuspaigaks mänguväljakud, liiklus, aga ka kodud, koolid, lasteaiad.

Politseiautodesse kallikarude ostmist saab toetada annetuskeskkonnas Hooandja. Toetajate abiga loodavad noored 28. aprilliks kokku saada 7000 eurot, mille eest ostetakse igasse politseiautosse kaks karu ning lähtuvalt statistilistest andmetest politseijaoskondadesse ka varukarusid. Samuti sisaldab summa karude puhtuse säilitamiseks vajalike pakendite ostu ning karude vedu jaoskondadesse. Praeguseks on koos veidi enam kui 1000 eurot. Vahtriku ütlust mööda on nad kaalunud ka taaskasutuse ideed. Kuna on aga teadmata valmistaja, kasutatud materjalid ning sobivus lapse vanusele, otsustasid nad üle Eesti laiali jagada sarnased karud, mis vastavad turva- ja ohutusnõuetele. «Me ei tea kunagi ju ette, kellele ja kui pisikesele politseinik tuge pakkuma läheb,» selgitas ta.

Kallikaru hakkab olema igas politseiautos ning rändab abivajajaga pärast koju kaasa, täpsustas Vahtrik. Ta toob näitena Hollandi ja Austraalia, kus sarnaste projektide käigus on jagatud lastele üle 20 000 kaisukaru ning tulemused on lastele positiivsed. Margus Toomsalu ütlust mööda on Järvamaal korraga väljas tavaliselt kaks-kolm patrullautot, kallikarudele on koht ka piirkonnapolitseiniku autos.