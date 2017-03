Paide linnameeskond kutsub mängule kaasa

Buss stardib laupäeval kell 13.15 Tapalt Grossi poe juurest, suundub Paidesse, kust väljasõit on kell 14.15 Paide kultuurimaja parklast. Fännireisi hinnaks on 5 eurot, mis sisaldab ka pileti mängule. Alla 12aastastele lastele on fännireisi hinnaks 2 eurot.

Fännireisi eestvedajad paluvad registreerida hiljemalt mängupäeva hommikul kell 09, kas saates e-maili info@paidelinnameeskond.ee või kirjutades nime/nimed Paide linnameeskonna Facebooki lehele kommentaarina!