Lauri Läänemets: anname kutsekoolid üle omavalitsustele

Riigihalduse minister tutvustas kohtumisel Järvamaa omavalitsusjuhtidega ühe võimaliku riigireformi variandina kutsekoolide andmist omavalitsuste omandisse koos riigigümnaasiumitega.

Järvamaa sotsiaaldemokraadid leiavad, et omavalitsuste võimalus täna kutsekoolide suundade planeerimisel ühe esindajaga nõuandvas kogus, on pigem tseremoniaalne, kui sisuline. Haridussuunad määrab ministeerium koos kooli juhtkonnaga, isegi kui need ei toeta maakondlikke eesmärke.

„Näiteks ei ole Järvamaal siiani info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppekava, mis on tänapäeval iga eluvaldkonna lahutamatu osa ning mille järgi on pidevalt suurenev nõudlus täiendõppes,“ selgitas sotsiaaldemokraatide Järvamaa piirkonna juht Lauri Läänemets.

Siiski leiavad sotsiaaldemokraadid, et kutsekoole ei peaks täielikult omavalitsutele üle andma, sest kutseharidus on rohkem valdkonna kui piirkonna põhine. Omavalitsustel peaks aga läbi omavalitsusliitude tekkima sõnaõigus hariduselus kaasa rääkida.

Omavalitsuste kaasamis kõrval veel olulisem on ettevõtjate kaasvastutus kutsehariduse planeerimisel, sealhulgas võimalus suunata riiklikku tellimust. Ettevõtjate osalemine muudaks täna kohati jäiga süsteemi paindlikumaks ning kiiremini reageerivamaks tööturu muutustele. Kuigi riik koos partneritega on käivitanud edukalt tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi, ei ole see sotside arvates nii efektiivne tegelike muutuste esile kutsumiseks, kui ettevõtjate nii – öelda osaluse omamine kutsekoolides.

„Haridus, eelkõige kutseharidus, ei pea olema ainult ministeeriumi otsustada, vaid pigem ühiskondlik kokkulepe ja meie ühine suund. Kõige tõhusam viis selleks on vastutuse jagamine,“ sõnas Lauri Läänemets.

Järvamaa sotsiaaldemokraadid teevad erakonna juhatusele ettepaneku toetada valitsuskabinetis riigihalduse ministri ideed kutsekoolide omandisuhte muutmiseks.