Vaata, milline näeb välja tulevane Türi spordihoone ja põhikool

„Türi valla jaoks on lõppenud arhitektuurikonkurss esimene samm ühes olulises ning kogukonnale märgilise tähendusega ettevõtmises. Valmiv koolimaja ja spordihoone jäävad Türi inimesi teenima aastakümneteks, seega on nende kvaliteet ja sobitumine linnaruumi väga olulised,“ sõnas Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann. „Konkursile esitatud tööd olid väga sarnase tasemega, õige töö valimine oli keeruline. Täname Eesti Arhitektide Liitu ja žürii liikmeid asjatundliku abi ning meeldiva koostöö eest, kogenud oma ala spetsialistide kommentaarid ja arvamused esitatud kavandite kohta on meile suureks abiks ka edasise projekteerimisprotsessi juures.“



Arhitektuurikonkursile esitati kokku 12 tööd. Võitjaks kuulutatud ideekavand kannab pealkirja KUUSTEIST KRAADI, mille autoriteks on Risto Parve, Kai Süda, Margit Valma ja Heldi Jürisoo arhitektuuribüroost KARISMA arhitektid OÜ. Võitjaid premeeritakse 10 000 euroga.

Žürii hinnangul oli võidutöö suurimaks plussiks projekteeritavate hoonemahtude tundlik paigutamine väikelinna miljöösse. „Spordihoone asukoha valik on hea, võimaldab kahte ehitusjärjekorda ning vajaduse korral laienemist. Koolihoone lahendus on kaasaegse arhitektuurikeelega, kompaktne ja energiasäästlikku ekspluatatsiooni võimaldav. Interjöörilahendused on funktsionaalselt selged ning pakuvad omanäolist ruumilahendust nii õpilastele kui õpetajatele,“ selgitas žürii töös osalenud Eesti Arhitektide Liidu liige Jaak Huimerind.

Türi Vallavalitsuse eesmärgiks on rajada hästi koostoimivad spordihoone ja põhikooli õppehoone koos neid toetavate välialadega. Kompleks peab olema ehituslikult realiseeritav kahes etapis. Esimesena plaanitakse ehitada spordihoone koos kehalise kasvatuse tundideks vajalike välialadega, kuna praegune linnavõimla on amortiseerunud. Tulevikus rajatav uus koolimaja ja spordihoone on omavahel ühendatud, kuid säilib võimalus kasutada hooneid ka eraldi. Uues koolihoones hakkab valla hinnangul õppima ca 550 õpilast.

Arhitektuurivõistlusel pälvis II preemia ideekavand märgusõnaga PLAAT, autorid: Ralf Lõoke, Maarja Kask, Andro Mänd ja Keiti Lige / Salto AB OÜ. Teise koha saanud tööd premeeritakse 8000 euroga.

III preemia (6000 eurot) anti ideekavandile märgusõnaga VAHETUND, autorid: Kadi Paluoja, Kaie Kuldkepp, Tanel Teder, Helen Rebane /Nüüd arhitektid OÜ.

Ergutuspreemia (3000 eurot) vääriliseks tunnistati ideekavand märgusõnaga KEVAD, mille autoriteks on Maria Freimann, Juhan Kangilaski, Ahti Kooskora, Loona Kikkas / Sweco Projekt AS.

Võistlustöödega on võimalik tutvuda kuni aprilli lõpuni Türi kultuurikeskuses (Hariduse 1, Türi).



Vaata kõiki premeeritud töid SIIT!