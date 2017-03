Klaverivirtuoos mängis sisse kammersaali klaveri

Neljapäeval Paide kultuurikeskuses olnud kontserdil mängis telesaate «Klassikatähed» viimase hooaja võitja Sten Heinoja esimese professionaalse pianistina kammersaali, äsja renoveeritud kontsertklaveril. Koos Heinojaga astus õhtusel kontserdil üles ka «Klassikatähtede» varasem võitja Marcel Johannes Kits tšellol. Kultuurikeskuse direktor Ülle Müller ütles, et ta ei maininud Heinojale, mille poolest on see kammersaali klaver eriline. «Professionaalse mängijana tunnetas ta aga ise, et tegemist oleks peaaegu nagu uue klaveriga,» muigas ta. Pärast kontserti tunnistas Sten Heinoja, et kultuurikeskus võib uuenenud klaveriga väga rahul olla, sest see kõlab suurepäraselt.