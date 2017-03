«Leo» ja Leo: tulbipäevade selleaastane staar on sort nimega «Leo». Teenekas kergejõustikutreener Leonhard Soom leidis, et on ikka uhke küll, kui omanimelist lillesorti näitusel uudistada saab ning ei pidanud paljuks lillesülemiga ka uhkelt poseerida.

FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX