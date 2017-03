Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui türilased reede hommikul silmad lahti tegid ja aknast pilgu välja heitsid, oli põhjust ohata: «Jälle talv!». Eelmise päeva sinitaevas oli kadunud ja rohetav muru asendunud ühtlaselt valge vaibaga. Türi kultuurikeskus aga oli kevadet täis ning keskpäeval hüüti seal seitsmendad tulbipäevad avatuks. Tulbipäevade eestvedaja Reelika Marrandi tunnistas, et ka teda ehmatas valge lumega kaetud õu, aga leidis, et tulbipäevadele tulijail ongi see hea üleminek – tuled talvest ja astud värvikirevate tulpide kevadisse maailma.

Väljapanekul saab näha pooltsada sorti tulbiõisi nii Eesti kasvatajalt aga ka Prantsusmaalt ja Hollandist.



* Kolme või nelja aasta pärast peaks olema Türi põhikooli praegune hoone kadunud ja selle asemel asuvad seal uus koolimaja ja linna spordihoone, mis sobivad oma arhitektuurilise lahendusega pargi ja kirikuga. Eile hoidsid mitmed tuntud Eesti arhitektid hinge kinni, kui Türi kultuurikeskuses avalikustati spordihoone ja põhikooli õppehoone arhitektuurivõistluse tulemused. Türilastest ja oma ala spetsialistidest koosnev žürii valis parimaks töö «16 kraadi», mille taga seisab osaühing Karisma arhitektid. Võidutöö autorid on Risto Parve, Kai Süda, Margit Valma ja Heldi Jürisoo.



* Neljapäeval allkirjastasid Koeru ja Rakke valla esindajad ühinemislepingu Koerus Aruküla mõisas. Enne lepingu allkirjastamist toimusid nii Koerus kui ka Rakkes volikogu istungid, kus ühinemine heaks kiideti. Lepingu järgi saab ühendvalla nimeks Piibe vald, valla keskus hakkab asuma Koerus ning ühinejad ise eelistavad kuulumist Lääne-Virumaa koosseisu.



* Paide täiskasvanute keskkooli XI klassis õppiv Toivo Peegel ei pidanud noorena tarkust taga nõuda oluliseks, kuid nüüd paistab kuldses keskeas mehele õpitav palju põnevam ja tema teadmisjanu aina kasvab. Eduka õppurina osales Peegel (48) tänavu maakondlikul emakeeleolümpiaadil ja emakeelepäeva etteütlusel. Hästi läksid mõlemad. Olümpiaad lõppes XI ja XII klasside õpilaste arvestuses esimese ja etteütlus XI klasside arvestuses teise kohaga. «See oli jah suhteliselt sensatsiooniline lugu, sest varem pole vist ükski täiskasvanud õppur koolinoortega koos end proovile pannud,» selgitas ta.



* Kolmapäeva õhtul, kui suur osa Eestimaa elanikest vaatab telerist «Aktuaalset kaamerat», saab piirkonnapolitseinik Jaanus Murakas äreva telefonikõne palvega ruttu Säreverre tulla.

Kevadel on väljakutsed Säreverre sagenenud, mõnesse nädalasse jagub neid lausa kaks, kuid siiski ei ole väljakutsed igapäevased, isegi mitte iganädalased. «Põhiliselt on kaebused seotud liiga valju muusika, haljasalale autoga sõitmise või kahtlusega alaealiste alkoholi tarvitamisest,» täpsustas Murakas.