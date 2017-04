Et eestlased on esoteerikausku, pole enam ammu uudis. Et aga Türi kultuurikeskuses nõid Nastja loengu ja töötoa vastu nii suurt huvi tuntakse, et ruum jääb kitsaks ning napib ka käevõrude valmistamiseks varutud kivikesi, ei osanud ette näha Nastja ise ega ka Türi tulbipäevade korraldaja.