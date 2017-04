Akordionistid võistlevad rahvusvahelisel festivalil

Koeru Muusikakoolist võistlevad IV klasside grupis Andri Jullinen ning VII klasside grupis Silvi Arro (pildil). Nende õpetaja on Liana Kullasepp.

Türi muusikakoolist on kohal Kaidi Piigert oma V kl õpilase Ove-Rasmus Radalaga. Liana Kullaseppa kinnitusel on tegemist väga kõrgetasemelise konkursiga, kuhu on registreeritud akordionisoliste 11 eri riigist. Silvi Arro ja Ove-Rasmus Radala esinemine on täna, Andri Jullinen läheb kohtunike ette homme hommikul.