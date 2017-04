Kiiresti ei jõua pikamaajooksus kuhugi

Mida peaks tegema tugitoolisportlane, kui ta soovib vaevusteta läbida järgmise Paide–Türi rahvajooksu põhidistantsi 13,6 kilomeetrit?

Sõltub, kui palju inimene saab endale selle eesmärgi alistamiseks aega võtta. Nädala lõikes ühest-kahest korrast liigutamisest, mida võiks nimetada tervisespordiks, jääb väheseks.

Teatud protsessid, sealhulgas koormustega harjumine käib inimorganismis aeglaselt. Kui tahta eksisteerida harrastusjooksjana, siis pakun välja, et jooksuotsi võiks teha kolm-neli korda nädalas.

Kui rahvajooksust rääkida, siis aasta on eesmärgi seadmiseks liiga pikk aeg. Tasuks võtta vahe-eesmärke, jooksukalender on meil pikk. Treenimine vaid ühe pikaajalise eesmärgi nimel läheb nüriks.

Kuidas on teil rahvajooksul läinud?

Minule on rahvajooks olnud üks õnnetu jooks. Olen kaks korda pikal distantsil teine olnud. Ühe korra olin konkreetselt teine ja ühel korral kaotasin võitjale staadionil.

Enam ma aktiivse jooksjana võistlustel ei käi, juhendan vaid huvilisi ja koostan neile treeningplaane.

Kas tõesti aitab vaid sellest, et lähen ja jooksen?

Treeningud peaksid olema mõtestatud, mitte nii, et lihtsalt lähen ja jooksen ühesugust vahemaad ühesuguse pulsiga.

Oluline on pulsi kõikumine trennide lõikes. Põhireegel on, et raskele trennile järgneb alati kerge trenn ehk rahuliku pulsiga taastavad jooksud on kiiremate jooksudega vaheldumisi.

Selliste trennidega arendab inimene oma aeroobset töövõimet ja jooksukiirust aina ülespoole. Trennides kasutatakse erinevaid meetodeid (tempokross kõrgema pulsiga, rahulikku jooksu pikitud kiiremad lõigud).

Millised on jooksu algtõed?

Mõtestatult jooksmisega tegelema hakkamisel on minu soovitus teha ära koormustestid. Nende abil pannakse pulsisageduste kaupa paika inimese treeningtsoonid (aeroobne tsoon madala pulsiga, anaeroobne tsoon kõrge pulsiga). Spordimeditsiinilisi uuringuid pakuvad paljud kohad ja arste tasuks usaldada.

Trenne võib ka pimesi teha ehk kasutades klassikaliselt välja kujunenud pulsivahemikke. Need ei pruugi kõigile sobida ehk oma kehale iseloomulikke parameetreid teades saab treeninguid paremini plaanida.

Suure ülekaalu korral tuleks esmalt alustada elustiili ja toitumise muutusest, mitte jooksurajale tormamisest. Sealt tuleb liigestele liigne koormus.

Kui soov on mõni kord nädalas tervisesportlasena sörkimas käia ilma suurte eesmärkideta, pole tipptasemel varustuse või pulssidega pead mõtet vaevata. Need ei too esile veel mingeid muutusi.

Põhjapanevaid soovitusi on keeruline anda. Treeningplaanid sõltuvad ka inimese pere- ja tööelust.

Millised on põhivead jooksmisel?

Põhiviga on liiga kõrge pulsiga jooksmine ja kui seda esineb tihti, tehakse sellega südamele liiga. Asi võib lõppeda rütmihäiretega.

Kui inimene treenib vaid ühes mugavustsoonis, arenevad südame ühe grupi lihased suuremaks. Sealt tuleb meditsiiniline termin, nagu vasaku vatsakese hüpertroofia ehk üks südamepool areneb suuremaks.

See pool, mis peaks kõrgema pulsitsooniga töötama, jääb vähemaks ja lükkab südamerütmi sassi. Ka mul esines sama probleem. Treeneri käe all tegutsema hakates läks pilt kõvasti paremaks ehk kunagi tehtud vigu saab korrigeerida.

Järvamaa on tuntud kergliiklusteede poolest. On asfaldil jooksmine hea mõte?

See, et meil on ohutuks liikumiseks mõeldud kergliiklusteid, on väga hea, kuid asfalt ei ole jooksjasõbralik. Põrutusmomendi vähen­damiseks soovitan joosta pigem pehmetel radadel.

Palju oleneb sellest, kui suurte mahtudeni inimene jõuab. Kui trenni tehakse paar korda nädalas, ei pruugi asfaldijooks tekitada mingeid vaevusi.

Kui palju on näha ületreenimist?

Päris palju...

Lähen korraks Nõmme metsadesse ja näen jooksjaid, keda on valus vaadata. Motivatsiooni inimestel jagub, kuid nende vererõhk on laes, jooksutehnika puudulik, pöiad nõrgad ja nad lihtsalt raiuvad ületreeninguga südant liigselt koormates edasi joosta.

Sellise treeningviisi pealt ei tule loomulikku arengut, vaid inimene kurnab end mõttetult.

Tihti on nii, et minu juurde tuleb treeningplaani sooviv inimene. Kui küsin tema eelnevate treeningute kohta, tuleb sageli välja, et inimene jookseb 160se pulsiga ning tal on sealjuures väga hea olla.

Vead on sageli samad. Liigkõrge pulss, samaväärsed (mugavus­tsoonis) treeningud ja liigsuured mahud. Oma praktikas pole ma kogenud ühtegi inimest, kes oleks jõudnud kõrvalise abita jooksmise põhitõdede juurde.

Miks on jooksmisest saanud massi­spordiala?

Ei tea. Kui mina jooksjana 2000ndate alguses alustasin, oli jooksuvõistlusi palju vähem. Nüüd joostakse aasta ringi, tihedast suvest rääkimata. Harrastajate arvu kasvu kõrvalt on arenenud ka maratoniturism.

On palju inimesi – julgen öelda, et neid on sadu –, kes käivad igal aastal välismaratonidel. 1. novembril tuleb New Yorgi maraton, kuhu läheb jooksma üle 20 eestlase. See reis läheb maksma 2500 eurot inimese kohta.

Jooksusõprade hulga kasv on olnud müstiline!

Jalavigastustest äkksurmadeni – kui universaalne ala jooks ikkagi on?

Äkksurmad tunduvad paljudel juhtudel olevat põhjustatud inimeste teadmatusest. Näiteks istub seltskond saunas ja veab kihla, et keegi sõpradest läheb maratoni jooksma.

Inimene ei ole selliseks pingutuseks valmis, tema süda ei ole koormuseks kohanenud. Jooksmine on kõige lihtsam ja odavam spordiala, millega tegeleda. Oleks vaid inimeste teadlikkus suurem!

Millised võiksid olla need vigastused, mille puhul tasuks jooksumõttele kriips peale tõmmata. Näiteks kui inimene on end jalgpallurina aastatega läbi kulutanud...

See sõltub inimesest ja sellest, kuidas vigastus on saadud.

Olin ka üle kümne aasta jalgpallur. Mulle sõideti jalga sisse, sidemed kõik puruks, ja põlv pandi paikamisel metalli täis. Sama põlvega tegin kõva kümme aastat tipptasemel pikamaajooksu.

Mingil perioodil olid treeningmahud ikka päris suured (välislaagrid, maratoni ettevalmistused), 600 kilomeetrit kuus ja seda aasta ringi.

Kes on need inimesed, kes teid Vallimäel üles otsivad?

Siin on olnud nii kooliõpilasi kui oma teed otsivaid täiskasvanutest tervisesportlasi. Tööinimestele on jooksutreeningud hea võimalus end argimuredest maha laadida.

Me ei tegele treeningõhtutel vaid jooksutehnikaga. Seal on mitu plokki. Toon sisse ka raskemaid osi. Vallimägi pakub selleks häid võimalusi.

Kohale võivad tulla kõik huvilised. Kui läheb raskeks, siis ei pea kõike kaasa tegema. Tulge, tehke, puhake!

Loomulikult ei tasuks pikamaajooksjal piirduda jooksutehnikatreeningutega korra nädalas. Ühine kooskäimine peaks olema treeningute üks osa.​