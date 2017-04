Järva-Madise koguduse diakon liitus Isamaa ja Res Publica Liiduga

Lastiku sõnul sai temast erakonna Järva valla osakonna liige ja tema sihiks on panustada kogukonnas noorsootööle. „Lõpetanud EELK usuteaduse instituudis laste- ja noorsootöö põhikoolituse ja täna Järva-Madise koguduse vaimulikuna olen oma südameasjaks võtnud noored. Lisaks olen lõputöö teemana uurimas just koguduse sotsiaalset ja kultuurset rolli kogukonnas ehk mida inimesed ootavad ühelt koguduselt,“ rääkis ta.

Sügisel toimuvate kohalike omavalitsuse volikogu valimiste kandideerimise osas ütles Lastik, et pole veel otsust langetanud ja esialgu kavatsen panustada erakonna toimetamistesse oma ideedega.

IRL Järvamaa piirkonnajuht Priit Värk rõõmustas, et kogukonnas väärikat rolli kandev Järva-Madise kiriku vaimulik ühines meeskonnaga ja on valmis panustama tegemistesse ka edaspidi.

Tiit Lastik (27) on EELK Püha Matteuse Järva-Madise koguduse diakon ja Usuteaduste Instituudis kolmanda kursuse üliõpilane. (JT)