Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kõige suuremad teetööd Järvamaal on tänavu vaieldamatult Reopalu ja Mäo vahelisel lõigul. Soodsate ilmaolude korral algavad need juba selle kuu keskel. Kokku on maanteeamet Järvamaa teede remondiks ja pindamiseks arvestanud 8,2 miljonit eurot, millest 3,8 miljonit kulub Pärnu–Rakvere maantee 6,3 kilomeetri ehk Mäo ja Reopalu vahelise lõigu uuendusele.



* Eelmisel nädalal sai teoks Järva tarbijate ühistu ammune plaan kinnitada kanda Tallinnas ja avada Lasnamäe uhiuues tervisemajas supermarketi mõõtu toidu- ja esmatarbekaupade kauplus Linnamäe konsum. Järva tarbijate ühistu juhatuse esimees Tõnu Uibopuu ütles, et uus pood on senistest ettevõtet rajatud konsumitest üks suuremaid. «Samadesse mastaapidesse jääb ehk Narva konsum, mille all on ligi 1500 ruutmeetrit. Linnamäe konsumis laiutab ainuüksi müügipind 1500 ruutmeetril, kuid koos abiruumidega rendime seal siiski suisa 2000 ruutmeetrit,» täpsustas ta.



* Laupäeval olnud tulbipäevade ajal Türi kultuurikeskuses korraldatud nõid Nastja loengule ja käevõrude valmistamise töötuppa tuli huvilisi nii korraldajate kui ka Nastja üllatuseks sedavõrd palju, et loengulised täitsid väikeses saalis peaaegu kõik istekohad ja töötuba tuli suurde saali üle viia.



* Nädalavahetusel Paide kultuurikeskuses olnud Koolitantsu finaalis jõudis kuuest Paide gümnaasiumi rühmast ihaldusväärseima tiitlini IV–VII klasside kooli tantsude arvestuses võistelnud Lihtsalt Poisid, keda juhendab karatetreener Tarmo Alt.



* Eelmisel neljapäeval ja reedel Paide E-Piima spordihoones peetud võistluse «Tähelepanu, start!» üleeestilises poolfinaalis olid võistlustules väikekoolidest Laupa põhikool ja suurtest koolidest Türi põhikool. Türilased pääsesid finaali eksimuste kiuste.