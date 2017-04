Politsei palub abi: kadunud noormees võib viibida Paides

Jarmo lahkus eile kella 11:00 ajal Pärnus koolist ning ei tulnud õhtul koju, samuti ei ilmunud ta täna hommikul kooli. Lähedaste viimane kontakt noormehega oli eile pärastlõunal kella nelja ajal. Politsei selgitas välja, et eile õhtul kella 18 ajal oli Jarmo Paides. Pärast seda on tema telefon olnud välja lülitatud. Noormehe kirjeldus on edastatud politseipatrullidele, kes otsivad teda nii Pärnu kui Paide ümbrusest.

Jarmo on umbes 170 cm pikk, tumedate juuste ja kõhna kehaehitusega. Kodust lahkudes oli tal seljas tumeroheline poolpikk kapuutsiga jope, jalas sinised teksad ja punased tennised ning kaasas must seljakott.

Kõigil, kes on Jarmot alates eilsest pärastlõunast näinud või omavad muud infot tema liikumise või võimaliku asukoha kohta, palutakse sellest teada anda noorsoopolitseinik Kristel Jürgensile telefonil 53811474 või hädaabinumbril 112.