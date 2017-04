Täna on mobiilivaba päev

Eestis kasutab 71% sõidukijuhtidest autoroolis mobiiltelefoni ning 97% neist vastab kõnedele. Probleemi tõsidusele viitab asjaolu, et tähelepanu hajutavate tegevuste tõttu juhtub Eestis uuringu andmetel iga päev keskmiselt üle kahe liiklusõnnetuse. Lisaks sattus 2016. aastal 33% autojuhtidest sel põhjusel ohtlikku olukorda. „Enamik inimesi ei istuks kunagi rooli, kui on tarvitanud alkoholi või narkootikume, kuid kõnele roolis vastates ei mõelda, kui ohtlikke liiklussituatsioone see tekitab,“ ütles Maanteeameti ennetustöö osakonna juhataja Monika Heinrand.

Käesoleval aastal toimuvad Mobiilivaba päeva tegevused üle Eesti. Sel päeval puudutatakse kõrvaliste tegevuste teemat riiklikul sõidueksamil, autokoolides, gümnaasiumides ja vabatahtlike tegevuses. Kõigil on võimalik aktsiooniga liituda ja oma lubadus anda aadressil www.mnt.ee/juhi.

Politsei- ja Piirivalveamet teostab üle-eestiliselt järelvalvetegevust, kusjuures Tartus, Pärnus, Tapal, Võrus ja Viljandis võimaldatakse trahvile alternatiivina koolitusel osalemist. Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametniku Kalmer Tikerpe sõnul on Eesti sarnaselt ülejäänud Euroopale jõudmas olukorda, kus telefoni või mõne muu juhtimist segava tegevusega põhjustatakse aina rohkem liiklussurmasid ja –vigastusi. „Tuleks hoida pilk teel ning loobuda vabatahtlikult koti pähe tõmbamisest, mida mobiiliga roolis tegelemine sisuliselt on,“ ütles Tikerpe.

Mobiilivaba päev toimus esmakordselt 2016. aastal ning fookuses olid suuremad linnad.