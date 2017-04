Riigireform võib elu Tallinna piiridest väljaspool päästa

Kersti Sarapuu

riigikogu liige, Keskerakond

Keskkonnaministeerium näeb 90 töökoha loomist pealinnast väljas ja alustab seejuures era­metsakeskusega.

Riigireform on hakanud pärast aastaid räägitud tühja juttu liikuma, jõutud on tegudeni. Kuigi see on arusaadavalt keeruline ja valulikki, tuleb see teekond riigil ette võtta, et elu Eestis oleks võimalik Järvamaal, Viljandi- ja Valgamaal ning igal pool mujal, kus elanike vähenemine on toonud muremõtteid ja kartust tuleviku ees. Erakonnakaaslasest riigireformi minister Mihhail Korb on alustanud oma ametiaega väga jõuliselt, tema teod on tekitanud rohkelt arut­elu. See on ka mõistetav, sest valitsuses esimese saja päevaga sai sisu haldusreform, mis varem tähendas põhimõtteliselt piiride nihutamist.

Majandussurutise ajal kaotasid omavalitsused suure osa oma tulubaasist, mis tähendas linnade-valdade võimekuse paratamatut vähenemist. Aastate jooksul pole olukord selles vallas paraku paremuse poole läinud. Praegu on kindel plaan omavalitsuste võimekus taastada, andes neile nii ülesandeid kui ka raha nende täitmiseks.

Üllatusena tabas paljusid kindlasti maavalitsuste kadumine, need jäävad koos maavanematega ajalukku juba järgmise aasta algusest. Maavalitsuste rolli üle on arutatud kaua ja jõutud selgi teel alatasa tupikusse. Paljuski on olnud tegemist lihtsalt poliitilise vastuseisuga, sest maavanemad on poliitilised ametikohad, mis täidetakse võimul olevate erakondade liikmetega.

Keskerakond ei pidanud seda õigeks opositsioonis ega pea õigeks ka nüüd koalitsioonis peaministrierakonnana.

Küsimus pole ainult maavanemate parteipiletis, vaid tegelikus vajaduses selle ameti ja kogu ametkonna järele. Vaevalt on omandi- ja maareformi tippaja järel enamik kodanikke maavalitsuse uksest sisse astunud. Selleks on puudunud lihtsalt vajadus.

Küll töötab nende enamjaolt suurte ja raskete uste taga ligi 500 inimest, kelle töö on paberil seista maakonna tervikliku arengu eest, kuid kel tegelikult pole enam ammu aastatetagust rolli ega raha.

Kuigi maavanemad on oma hiljutises avalikus pöördumises rõhutanud, et maavalitsuste kadumine on liialt kiire ja on selgusetu, kes selle töö üle võtab, siis nii see ei ole.

Ilmselgelt ei võta maavalitsuse ülesandeid üle ainult omavalitsusliidud, nagu kardavad maavanemad. Ülesanded jagunevad nii ministeeriumide ja riigiametite kui ka omavalitsuste ja nende liitude vahel.

Väheneb töö dubleerimine ja ühes sellega kaob ligi 200 riigieelarvest palka saavat töökohta. Maavalitsuste hooned muutuksid riigimajadeks, kuhu viidaks kokku võimalikult palju avalikke teenuseid. Seegi tähendab kokkuhoidu.

Seega räägime ühelt poolt sellest, et riigiaparaati tuleb tõhustada ja riigipalgalisi vähendada, teisalt muretseme ääremaastumise ja töökohtade puuduse pärast, mis viib eelkõige meie noored pealinna õppima, töötama ja peret looma. Väiksemaid piirkondi jääb töökäte lahkudes kimbutama elanikkonna vananemine ja negatiivne iive.

Need kaks eesmärk ei välista teineteist. Kuigi riigisektori tõhusus peab suurenema ja palgafond töötajate vähenemisega õhenema, ei tohi see tähendada elu koondumist veelgi rohkem Tallinna.

Vastupidi, aastaid vaikusega pealt vaadatud ääremaastumisele tuleb pidurit tõmmata. Seepärast on valitsus võtnud eesmärgi viia kahe aasta jooksul Tallinnast välja vähemalt tuhat keskvalitsuse töökohta. See teeb 30–50 töökohta maakonnakeskuse kohta.

Eelmisel aastal töötas keskvalitsuse sektoris ligikaudu 55 000 inimest, neist 45 protsenti Tallinnas.

Väiksemate linnade noored, kes lähevad Tartusse või Tallinna õppima, ei jõua oma kodukohta tõenäoliselt enamasti kunagi tagasi, sest neil pole seal tööd ega võimalust areneda.

Olen suhelnud paljude selliste noortega, kel on alati olnud üks ja seesama mõte: kui oleks tööd kodukohas, elaksin kahtlemata oma kodulinnas. Seal, kus on töökoht, seal on ka inimese kodu ja pere.

Arvestada tuleb ka kinnisvarahindu, mis on Tallinnas ja Tartus aasta-aastalt jõuliselt kallinenud. Samal ajal on väikelinnades kinnisvara hind muutunud niivõrd odavaks, et kodu juba omavatele inimestele on see tõsine murekoht. Seega on lootus, et töökohtade loomine ja areng väikelinnades muudab vähemalt veidigi ka seda olukorda.

Meile peab olema oluline suuri samme astuda. Need on valulikud, keerulised ja paljudele vastuvõetamatud. Julgen olla siiski kindel, et suurem osa Eesti inimestest tervitab otsust muuta riik tõhusamaks ja suuremaks. Suuremaks selles võtmes, et see valguks viimaks Tallinna piiride välja.