Kutsekoolide tulevikust ja valimistest

Sugugi ei pea ma Laurit lolliks. Väätsa valla maine on tema juhtimise ajal kõvasti paranenud. Kuigi see on riiklik probleem ja kohalike valimiste valguses siin teemat pole, nõustun täiesti tema seisukohaga, et ettevõtete ja teiste sotsiaalpartnerite osalus kutsehariduse tegemistes võiks olla tõepoolest suurem nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil.

Ka tema mõtted tööjõuvajaduse prognoosist on väga õiged, kuigi mitte unikaalsed või uued. Edasi tuleks mõtelda, et kui prognoosi järgi on tulevikus vaja vähem raamatupidajaid ja samas tahab ühes omavalitsuses saada raamatupidajaks kaks klassitäit tüdrukuid-poisse, siis kes ja kuidas peaks sulgema ülearused õppekohad.

Kui kohalikud poliitikud, siis kas üks volikogu liige oleks valmis kaotama kuni saja lapsevanema hääled ning lisaks võtma ära töö oma tuttavalt olenemata sellest, et too õpetab perspektiivitut eriala perspektiivitus, kuid kodulähedases koolis.

Oleme Järvamaa kutsehariduskeskuses alati kuulanud kõiki, kel on öelda midagi asjalikku ja edasiviivat, ja nii see ka jääb. On ebaoluline, kuidas meile juhtimist korraldatakse, peaasi, et korraldajad teavad, mida teevad.

Järvamaa on üks kahest maakonnast, kus kutsekooli põhikoolijärgsetel erialadel õpib rohkem õpilasi kui kõikides maakonna koolide gümnaasiumiastmetes kokku.

Selgelt liiga palju gümnaasiume, potentsiaal on laiali külvatud ja praeguse seisuga pole ka kuulda, et haldusreform siin midagi muudaks. Seega tasuks tulevasel omavalitsuste liidul luua kõigepealt kord omas majapidamises, siis julgevad ehk teised ka neid endale appi lubada.

Poliitreklaami ja turunduse seisukohalt Lauril veab, et ma talle vastu kirjutan. Kuna me mõlemad teeme üldistusi, siis kaudselt saavad kriitikat ka asjasse mittepuutuvad inimesed, aga selle tee valis esimene kiviviskaja.

Nüüd on Lauril võimalus jälle midagi arvata. Soovitatav ruttu ja vastandudes, sest nii saab ju hääli. Muidugi võiks ta mulle lihtsalt helistada ja me võiksime asju arutada niisama, päriselt. Enne vaataksime koos ka kooli kodulehe üle.

