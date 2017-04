Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Esna vana vallamaja kohtusaali rohkem kui sajandivanune laudpõrand on võimalikult puhtaks nühitud ja filmi «Tõde ja õigus» võtete ootel. Nagu ka need kümned inimesed kolmapäeva õhtul.

Algamas on taustanäitlejate valik A. H.Tammsaare romaani «Tõde ja õigus» põhjal vändatavasse filmi, mis peaks valmima Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks.

Kui enamikule saabub võtteaeg augustis ning septembri lõpul – oktoobri algul, siis vähemalt kaks meest teevad kaasa juba võtete avapäeval, 17. aprillil.



* Verston Holdingu OÜ omandas 60protsendise osaluse peagi 20. tegevusaastat tähistavas ehitusettevõttest Tafrix.

Verston Holdingu üks omanikke, Veiko Veskimäe, ütles, et tehing on lõpule viidud ja nende osalus OÜ Tafrixis on 60 protsenti.

Tafrixi kolmest senisest omanikest jätkab omanikeringis asutuse kauaaegne juht Riho Metsla.



* Sel nädalal algasid Paide Lembitu pargis tööd, mille käigus uuenevad peamised kõnniteed ja paigaldatakse uued pingid.

Paide linnavalitsuse planeeringu- ja ehitusnõunik Reino Lõhmus ütles, et teekate vahetatakse välja pargi neljal diagonaalharul.



* Tänavuse noore spetsialisti stipendiumi annab Järvamaa kogukonnafond PAIde lasteaia terviseedendajale Karit Kollerile ja Järvamaa muuseumi teadusjuhile Ründo Mültsile.

Järvamaa kogukonnafondi juhatuse esimees Valev Väljaots ütles, et sel korral tuli viis taotlust. «Tuleb tunnistada, et kõik need noored on tegelikult stipendiumi väärt,» lausus ta. «Paraku saab stipendiume välja anda vaid nii palju, kui kogukonnafondile on raha annetatud. Seekord oli raha kaheks stipendiumiks.»



* Kui Paide ühisgümnaasiumi ühes klassiruumis on koos kaks klassi ehk IVa ja IIb, tähendab see suurte ja väikeste sõprade järjekordset ettevõtmist. Nii oli ka reedel, 31. märtsil, kui IVa oli jälle IIb klassile külla tulnud. «Sel korral on meil teile kingitus, mille eest peab hästi hoolitsema,» ütleb IVa klassi juhataja Eve Krais.

Mõningate vihjete järel taipavad väiksemad, et need on päevalilleseemned. Iga laps saab kaks seemet, mille suuremad ja väiksemad koos mulda pistavad.



* Eesti Olümpiakomitee käivitab noorte saavutusspordi toetussüsteemi, mille kaudu annab igal aastal 14–22aastastele tippsportlase eeldustega noorsportlastele 2000 eurot. Ka järvalastel on põhjust rahuloluks. Esimeste toetusesaajate hulka jõudis 89 noorsportlast 20 spordialalt, teiste seas ka Koerust pärit kergejõustiklane Lishanna Ilves ja Raplamaalt pärit, kuid Väätsa spordiklubi esindav ja Türil Ülo Metsa käe all harjutav jahilaskur Reino Velleste.