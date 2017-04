Oisu raamatukogu ootab ajaloolisi fotosid

2018. aasta sügisel täitub Retla rahvaraamatukogu seltsi asutamisest 100 aastat. Sellega seoses teeb Oisu raamatukogu üleskutse ja kogub kunagistest Retla, Alliku ja Oisu raamatukogudest fotosid, millel on märgiline tähtsus ja mis kujutavad mõnda lugu raamatukogu tegevuse kohta.

Raamatukoguhoidjad Heli Petrovits ja Eha Marrandi selgitasid, et fotodest tehakse koopiad, mis märgistatakse ja fotod tagastatakse omanikule. „Kogunenud fotodest koostatakse näitus Oisu raamatukogus 2018. aasta oktoobris, kui toimub raamatukogu eelkäija Retla rahvaraamatukogu seltsi auks juubelinädal. Võimalusel ilmub ka juubelitrükis, milles kogutud materjale kasutatakse," ütles Heli Petrovits. „Parim on, kui pildi juurde tuleb ka jutt, mis fotol toimub, millal on foto üles võetud, kes on pildil jm info," lisas Eha Marrandi. „Suurt huvi pakub Retla rahvaraamatukogu seltsi kohta saada mõni huvitav dokument. Seega raamatukogule võib pakkuda ka muid materjale, mis on seotud piirkonna raamatukogude ajalooga. Kui sa tead kedagi, kellel on kodus midagi, mis võiks meile huvi pakkuda, siis anna ka sellest meile teada."

Fotod palutakse tuua 1. juuniks 2017 Oisu raamatukogusse (Lasteaia 2, Oisu) või saata oisurk@tyri.ee. Tänulikud ollakse ka hiljem toodud fotode eest. Lisaks kutsub Oisu raamatukogu koostööle vabatahtlikke, kes aitaksid juubeliüritust ette valmistada.

Lisainfo telefonil 387 1474 või isiklikult raamatukoguhoidjatelt Heli Petrovits ja Eha Marrandi.