Teeme Ära talgupäeva meeskond alustab stardipakettide saatmist talgujuhtidele

Neljapäeva keskpäevase seisuga oli kirja pandud juba üle 800 talgu ning kõigile neile talgujuhtidele saadetakse pakid Itella SmartPOSTi kesklaost reedel järgemööda teele. Teeme Ära talgupäev toimub tänavu 6. mail ning kõik inimesed ja organisatsioonid on väga oodatud talguid eest vedama ja neil osalema. Talgute kirjapanek jätkub talguveebis aadressil www.teemeara.ee.

Talgujuhi stardipakett koosneb praktilistest vahenditest ja soovitustest talgupäeva korraldamiseks ning see on kokku pandud Teeme Ära talgupäeva koostööpartnerite toel ja vabatahtlike kaasabil talgute korras. Tänavune stardipakett sisaldab järgmisi asju: esmaabitarbed, töökindad, 2-meetrine EV100 sümboolikaga mastivimpel, vändaga laetav LED-taskulambiga raadio, ajalehe Talguline värske number, kommipakk, kodukandi ohtude kaardistamise abivahend koos soovitustega, kaua säilivate toiduainete retseptikogumik, ehitus- ja aiapoe sooduskupong, ajakirja kinketellimus talgulistele, talgukuulutused, talguhundi kleepsud, kriisijuhend jm talgunõuanded.

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liikme Tarmo Tüüri sõnul on tänavune talgute kirjapanek läinud tõusvas joones. „Praeguseks on talguveebi üles tähendatud juba suurem hulk talguid kui mullu samal ajal. See näitab, et talgukevad kogub hoogu ja tänavused fookusteemad kõnetavad inimesi,“ rääkis Tüür. Ta lisas, et soovib Teeme Ära meeskonna nimel tänada kõiki talgupäeva partnereid ja vabatahtlikke, kelle panuseta oleks stardipaketi kokkupanek mõeldamatu. Stardipakettide pakkimise talgutel lõid kaasa vabatahtlikud Rahvakultuuri Keskusest ja Tugikeskusest Power.

Mulluse talgute arvu järgi komplekteeriti tänavu 2000 stardipaketti. Teeme Ära talgupäeva meeskond soovitab talgud kirja panna aegsasti, sest vahetult enne talgupäeva registreerujatele ei pruugi stardipaketti jaguda. Talgujuhid saavad paketid kätte Itella SmartPOSTi paki­automaatidest üle Eesti, lähem teave selle kohta on kirjas talguveebis.

Talgupäev peetakse sarnaselt eelmistele aastatele nii, et iga kogukond saab ise otsustada, millised tööd ühiselt ette võetakse. Üheks üle-eestiliseks üleskutseks on tänavu lipuväljakute korrastamine ja lipumastide püstitamine, et seada Eestimaa lipuehtesse. Koostöös Lipuvabriku ja EV100 korraldustoimkonnaga kutsub talgupäeva meeskond kogukondi ise valmistama või paigaldama valmis lipumaste. Koostöös XII noortepeo „Mina jään“ korraldajatega kutsutakse korrastama kodukandi laululavasid ja tantsuplatse. Eesti riigi juubeliks valmistudes ei saa aga tähelepanuta jätta ka meie elukeskkonda ning sellega seonduvaid muutusi. Sel kevadel suunab talgupäeva meeskond koostöös Päästeametiga inimeste tähelepanu kliimamuutuse mõjudele ning valmisolekule võimalikeks loodusõnnetusteks.

Suurema loodusõnnetuse puhul, kui katkevad elekter ja side, muutub operatiivne info eriti oluliseks, seepärast otsustas talgupäeva meeskond koos Päästeametiga panna igasse talgute stardipaketti ühe LED-taskulambiga raadio, mis on vändaga laetav – juhuks kui elekter pikemalt ära läheb. See on sümboolne märguanne kogukondadele, et nad ise oma valmisoleku ja varud üle vaataksid. Ohtude kaardistamiseks oleme välja töötanud küsimustiku koos soovitustega, mis aitab võimalikke riske paremini reastada ja vajalikke talgutöid planeerida. Soovitusi talgutöödeks leiab aadressilt http://teemeara.ee/talgujuhile/vingerpussid

Tänavune Teeme Ära talgupäev toimub laupäeval, 6. mail 2017 ning kõik inimesed, kogukonnad ja organisatsioonid on oodatud talguid korraldama ja neis osalema. Talguid saab kirja panna ja teisi kaasa kutsuda aadressil www.teemeara.ee. Talgute registreerimine algas 15. märtsil ning stardipakettide laialisaatmine ja talguliste kirjapanek saavad hoo sisse 7. aprillist. 2016. aastal korraldati üle Eesti 1986 talgut, millest võttis osa 44 372 inimest ehk 3,4% eestimaalastest.