Mängija: laupäeval lähevad Paides kunstmurul kokku „vanad” sõbrad

Turniiritabelis on Pärnu hetkel viigi ja kolme kaotusega viimasel ehk kümnendal kohal, Paide linnameeskond on võidu ja kolme kaotusega seitsmes. Olenevalt mängu lõpptulemusest võivad kohad ka vahetuda.

Mängu eelülevaates ütles Paide mängija Henri Hanson: Mäng Pärnu vastu tuleb minu jaoks küllaltki eriline, sest vastas on siiski "vanad" sõbrad. 90 minuti jooksul muidugi sõprust ei eksisteeri ning andmine tuleb kõva. Eelmises mängus Kalju vastu oli juba rohkem tunda meie meeskonna ühtsust, see peab olemas olema ka Pärnu vastu, sest ainult siis on võimalik see mäng võita.