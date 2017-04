Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Üle 80 aasta tagasi valmistas Tannil Kriisa Paide kirikusse oreli, millele jäi rahapuudusel paigaldamata kolm keelregistrit. Eesti Vabariigi 100 aasta juubeliks tahab lapselaps Hardo Kriisa vanaisa kätetöö ära lõpetada.



* Kolmapäeval viibis Paides Hispaania telekanal, et filmida eesti-hispaania segapere Marko ja Letizia Junja päeva. Telekanali Cuatro saatesarja «Hispaanlased välismaal» tegijatele jäi silma ka Paides elav aktiivne blogija ja youtuber ElitZy.



* Märtsi lõpus kirjutas Järva Teataja vabatahtlike tudengite soovist varustada kõik Eesti politseiautod kallikarudega, mida politseinikud hakkavad jagama õnnetusse sattunud lastele, keda Eestis on aastas umbes tuhat. Ettevõtmiseks moodustatud MTÜ Traumamõmmik vajas selleks toetajate abi, rahatuge koguti portaalis Hooandja.

Kuigi noored seadsid 28. aprilliks eesmärgi saada kokku 7000 eurot karude ostuks, nende pakenduseks ja veoks Eestis, oli eilseks ehk vaid nädalaga alates uudise ilmumisest summa koos. See tähendab, et puudu olnud 6000 eurot laekus nädala jooksul.



* Maakonna tänavustel kooliteatrite festivalidel paistsid silma laste ja noorte omaloomingulised näidendid, samas on kooliteatreid vähemaks jäänud, osales vaid kümme truppi.



* Karit Koller vaatab rahulolevalt PAIde lasteaias lõunatavaid lapsi, kes söövad isukalt pasta-kalasuppi seemneleivaga ja jogurti-küpsisetarretist. Pärast sööki rüüpavad nad lasteaia hoovipuudest villitud kasemahla. Veel mõne aasta ees oli selline vaatepilt tervisetöötajale helesinine unistus.



* Ta on stjuardess, kes selle asemel, et lendude vahel linna pealt meelelahutust otsida, sulgeb end hotellituppa. Leht lehe järel valmivad kleidikavandid, käsi joonistab ja sel ei paista lõppu tulevat. Miks, seda ei tea Paidest pärit Maria Tammeorg (39), Mammu Couture`i looja täpselt isegi.