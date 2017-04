Põlenud hoone omanik vaidlustas linna otsuse kohtus

Hofmanni villa «kolmas hingamine» saabus 1924. aastal, kui seal avas uksed Paide puu- ja rauatöökool. Kuigi Paide linnavolikogu oli juba mitu aastat veeretanud plaani ja hellitanud lootust üldhariduskoolide kõrval ka tööstuskool avada, oli haridusministeerium veel 1924. aasta kevadelgi raha riigi eelarvest eraldades seda meelt, et vastav ametikool alustab tööd hoopiski Türil. Mitmed argumendid, kaasa arvatud see, et Paide linn lubas võtta pooled kooli ülalpidamiskulud enda kanda, ja ka see, et toona polnud Türil veel elektrit, Paides aga juba oli, kallutas otsustuse siiski Paide kasuks. Kool nimega Järva maakonna ja Paide linna kolmeaastase kursusega puu- ja rauatöökool Paide linnas registreeriti 1. novembril 1924, juhatajaks määrati Danzigi tehnilise ülikooli masinainseneri diplomiga August Rode. Esimesel aastal võeti kooli 72 õpilast, menukaimaks erialaks oli rauatöö. Rauakooliks või siis töngiks (tuletisena tööstuskoolist) seda õppeasutust läbi aastakümnete kutsuma jäädigi. Ka siis, kui kool juba tööstuskool nr 9 (vt mustvalge foto aastast 1951), kutsekool nr 25 ja 1960ndate lõpust kutsekeskkool nr 25 nime kandis. Kunagise Hofmanni villa ümber ehitati tööstuskooli tarvis mitmeid uusi õppe- ja abihooneid, kuid tänase Järvamaa kutsehariduskeskuse asukoht on jätkuvalt seal, kus see 1924. aastal alustati. 1996. aasta 16. märtsi Järva Teatajas ilmus artikkel «Kutsekool müüb maha Paide linna visiitkaardi», kus direktor Lembit Veermaa tunnistas, et kuna kutsekool vana õppehoonet otstarbekalt majandada ei suuda, samas pole koolil seda maja ka tarvis, on mõistlikum hoonest loobuda. Ka Paide linn polnud huvitatud maja tagasisaamisest: see loovutati ASile Tako KMP, millest hiljem sai AS Ferro. Käsikäes Ferroga püüdiski kutsekool leida hoonele teistsugust rakendust: 1987. aastast saati toimus majas ehitustegevus sihiga avada seal hotell. Alates 1993. aastast leidis hoones endale kodu KEA keskus. Pärast KEA koolituskeskuse sulgumist ootas maja taas uusi väljakutseid. Kuid kindlasti mitte sellist, mis teda tänavu 9. juuli pärastlõunal tabas: punane kukk hävitas kunagise uhke villa ja kauaaegse koolimaja jäädavalt.

|

FOTO: Kaarel Aluoja erakogu