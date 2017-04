Nõgestesse uppunud suvemajas peitis end päriskodu

Seda idülli ei lõhu isegi lähedalt mööduv maantee. Asjaolu, et maailmas on lisaks Inglismaalt pärit Paulile, Pärnust pärit, kuid 18 aastat Tallinnas ja selle lähiümbruses elanud Beritile ning nende tütardele Marta-Annile ja Bergitta Bibile veel teisigi, saab selgeks alles siis, kui näed samal maanteel autode tuledevihku.

Just nagu linnud, on möödujadki kusagilt tulemas ja kuhugi minemas, kuid teeäärset roheka puitvoodri ja peakivimüüridega majakest ning selle elanikke nad ei häiri. Sahin, sel korral juba suverehvid, mitte naastuklõbin, ja auto on möödas. Taevas on uued linnuparved.

On teisipäev, argipäeva õhtu. Neid on neli, tegelikult nüüd vähem, sest Bergitta Bibi läks kella üheksa paiku magama.

Aasta algusest Albu põhikooli kolmandasse klassi kaheksandaks õpilaseks sattunud ja kooli huvitegevuse paljususe eest kiitev Marta-Ann hüppab batuudil, seejärel katsub mobiiltelefoniga tähistaevast pildistada, on kord siin, siis seal.

Kahekorruseline naabermaja, kus kunagi olnud meierei, on tühi. Naabrist edasi tavatsevad ühisjahtide korral koguneda jahimehed, kuid sel õhtul pole seal küttidest jälgegi. Üle tee elavat venelastest paari on näha kui kuuvarjutust. Kui nood siiski kohal on, pursib Paul vene ja üleaedsed inglise keelt.

«Kuidas on?»

«Xорошо!» ja «Fine!» vahetavad püüdlikult omanikku ja sellega viisakas suhtlus piirdub.

Inimesed on sõbralikud. Edasist vestlust takistab keelebarjäär, mis muud.

«Esimese asjana ehitame kevadel puukuuri, valmimisel on aiamaja, lastele tuleks teha mängumaja, saun koos teisele korrusele plaanitud külalistetubadega ootab järge, kõnniteele vaja kivid maha panna, kuhugi peaks tulema grilliala ...» loetleb Paul Tomlinson oma koduga seotud töid. «Oh, oleks vaid aega!»

Just aega 0,3-hektarisel krundil nüüd, kohe ja praegu kõikide ideede elluviimiseks eriti ei ole. Kuigi nad, pealinnast korterist tulnud, seovad oma elu üha rohkem Järvamaaga, on sõitmist endiselt palju.

Paul on töötanud ka kodukontoris, kuid praegu tõuseb varavalges, sõidab auto või bussiga Aegviitu, et istuda seal rongile. Tallinnas Ülemiste jaamas ta väljub ja valib trammi, mis viib juristiametit pidava mehe tööle. Pauli tööandja on üks Rootsi IT-firma.

Elumaja on 85 protsendi ulatuses valmis. Köögimööbel ootab paigaldust, mõni valgusti ühendamist, midagi peaks välja mõtlema kontorinurgaks mõeldud esikuga, kuhu ehitaja mingil põhjusel paigaldas põrandakütte vaid osaliselt.

Naljaga pooleks on pere võtnud Marta-Annilt lubaduse mitte enam väga palju kasvada, sest kui ta oma teise korruse magamislavatsil püsti tõuseb, siis veel jääb tema ja katuseharja vahele kümmekond sentimeetrit, võib-olla pisut rohkemgi, kuid siis on ka kõik!

Endisaegsusest on alles ehk kümnendik (ennekõike praegust kööki ümbritsev paekivimüür ja mõni palgijupp), maja on laiendatud, soojustatud, katus on uus, teisel korrusel vanemate magamistoa kohal on magamislavats.

«Lilli oleks vaja istuda. Aianurk nõuab hoolitsevat kätt,» lisab pereema Berit. Igapäevatööna inglise keelt õpetav ja turismivaldkonnas tegev Berit on praegu väiksema tütrega kodune.