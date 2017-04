Türi Noortekeskuse juhataja Sulo Särkinen ütles, et rühmadesse oodatakse 13aastaseid ja vanemad. "Osavõtumaks on 6 eurot. Tööaeg on neli tundi päevas, töötasu 2.78 töötunni eest," lisas Särkinen.

Avaldusi koos CVga saab esitada 10. - 30. aprillini.

Lisainfo!