Reformierakond koondas tulevases Türi vallas jõud

Seoses 2017. aastal toimuva haldusreformiga, mille kohaselt moodustub Türi, Käru ja Väätsa vallast ühinemise käigus uus omavalitsus, otsustasid Türi, Käru ja Väätsa Reformierakonna piirkondlikud organisatsioonid ümber korraldada ka erakondlik struktuur. Ümberkorralduse tulemusena moodustavad kolm piirkonda ühe piirkonna, mis kannab nime Türi piirkond.

Neljapäeva õhtul Türil toimunud kolme piirkonna ühisel üldkoosolekul valiti uue piirkonna esimeheks Andrus Eensoo. Piirkonnal on viie liikmeline juhatus. Peale piirkonna juhi osutusid juhatusse valituks Kaja Sepp, Silja Holter, Kalev Aun ja Mait Leemet.

Piirkonnajuht Andrus Eensoo: „Mul on hea meel, et piirkondade ühinemise tulemusel saame ühtse meeskonnana sügisel toimuvateks kohalikeks valimisteks valmistuma hakata.” Eensoo sõnul on valimiste edu üheks oluliseks osaks koostöö erinevate piirkondade vahel. Reformierakonnal on uuenevas Türi vallas olemas hea meeskond

ja see loob meile eelduse hea tulemuse saavutamiseks sügisestel kohalikel valimistel.

Maakonna organisatsiooni juht Rait Pihelgas: “Reformierakond on viimased neli aastat osalenud Türi valla juhtimises ja on selle aja jooksul seisnud valijatele antud lubaduste eest. Andrus on vallavolikogu esimehena teinud head tööd ning usun, et ühinemise käigus muutub uue Türi valla elanike elu veelgi paremaks.”

Ühinenud Reformierakonna Türi piirkonnas on kokku 82 liiget.