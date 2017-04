Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Eile alustasid tee-ehitusmasinad Paides Pärnuvälja tänavas töid, mis tähendavad linnas ulatuslikku ja terve suve kestvat tänavate remondiaega. Homme hakkavad teetööd pihta ka Tööstuse ja mais Pärnu tänaval.



* Seoses sellega, et endise KEA keskuse omanik vaidlustas kohtus Paide linnavalitsuse korralduse lammutada põlenud hoone puitkonstruktsioonid 31. märtsiks, lükkub edasi ka varemete lammutus.

Paide linnapea Siret Pihelgas selgitas, et kohus võttis hoone omaniku kaebuse menetlusse, kuid pakkus välja, et osapooled võiksid saavutada 21. aprilliks kokkuleppe ja sellega seoses pääseda kohtus käimisest.



* Lugu ühele laevale sattunud huvireisijatest meeldis Järvamaa näitemängupäeva hindasmiskomisjonile niivõrd, et Paide huviteater pälvis esietendunud «Sahkerdajatega» parima trupi tiitli. Laupäeval Paides olnud maakonna näitemängupäeval astus üles kolm truppi, kõik omaloominguliste tükkidega. See tähendab, et tekst oli kas trupi ühe liikme looming või ühistöö.



* Paide kultuurikeskuse peasissekäigu kohal ilutsev ümmargune vitraažaken, mis on ka kultuuriasutuse logo, on praegu üsna halvas seisus, sestap on tänavu plaanis ette võtta vitraažakna ennistus. Et hoone kuulutati eelmisel aastal ka kultuurimälestiseks, tuleb kõik seal tehtavad uuendustööd muinsuskaitseametiga kooskõlastada ja ka ametil on õigus ettekirjutisi teha.



* Jalgpalli Premiumi liigas võitis Paide linnameeskond laupäeval Paide kunstmurustaadionil Pärnu JK Vaprust 3:2, kusjuures kaks Paide väravat sündis penaltist.