Avarii Tallinna-Tartu maanteel: kokkupõrge veoautoga pressis inimesed sõiduautosse kinni

Esialgsetel andmetel võivad inimesed sõiduautos lõksus olla. Nii oligi. Päästjad lõikasid kannatanud sõidukist välja ning andsid üle kiirabile.

Täna hommikul kell 8.21 sai politsei teate liiklusõnnetusest Tallinn-Tartu maantee 62. kilomeetril, kus omavahel põrkasid kokku veok Volvo ja sõiduauto Fiat, teatas politsei. Esialgsetel andmetel on viga saanud neli inimest, kellest ühe seisund on raske.

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais ütles, et õnnetusele reageerisid Kose ja Päide päästjad. Samuti sõitsid autod välja Paide kiirabist.

Maanteeinfokeskus teatas, et seoses liiklusavariiga on Järvamaal Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel Mustla-Nõmme külas (km 62) liiklus häiritud. Ümbersõit on korraldatud Mustla-Nõmme küla kaudu. Kohal on politsei, kes reguleerib liiklust.