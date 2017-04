Rakvere Teater tuleb oma uusima lavastusega Paidesse

Ühes Eesti pansionaadis on kokku saanud kaheksa erineva saatuse, iseloomu ja temperamendiga asukat. Ehkki päevad kulgevad kindlas rütmis – magustoiduks kissell, õhtul telekavaatamine ja kudumine – jätkub igasse päeva ka särtsu. Turvalise rutiini lõhub otse pansionaadi katusest läbi kukkuv meteoriit, mis teeb vanakesed üleöö kuulsaks – ustest voorivad sisse ajakirjanikud, välja ilmuvad kauged sugulased. Kas ootamatust tähelepanust piisab, et tuua vanurite ellu puuduvat soojust ja hellust?

Lavastaja Raivo Trassi sõnul räägib lugu sellest, et ükskõik millises eas või millistes tingimustes inimesed on, tahavad nad olla kodus. „Mis on see, mis inimesi tõmbab, lähendab ja kaugendab? Mis on meie eludes see gravitatsioon?”, küsib Trass.

Teatrikriitik Inna Grünfeldt on lavastuse kohta öelnud: „Raivo Trass, kelle teatritöid iseloomustab headuse ja huumoriga tembitud eriline tundlikkus, eirab taas gravitatsiooniseadusi ning tõstab “Gravitatsiooni” maast lahti, loob õhustiku, kus tavaline toimetamine muutub eriliseks. See maailm on päris ja elus, aga suurem kui elu ise.”

Osades Liisa Aibel, Helgi Annast, Volli Käro, Silja Miks, Madis Mäeorg, Arvi Mägi, Peeter Rästas, Toomas Suuman ja Tarmo Tagamets.