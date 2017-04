Uuslavastus müüdi välja juba enne esietendust

Urmas Lennuki autorilavastus on muusikaline rännak läbi värvide, nalja ja pisarate A. H. Tammsaare teose „Tõde ja õigus” põhjal, mille käigus kohtutakse romaanisarja esimese osa olulisemate tegelaste ning sündmustega.

Lavastus jutustab lühidalt ja lastele mõistetavas võtmes ümber Tammsaare romaani ning annab noortele vaatajatele esmase pildi Andresest, Pearust ja teistest Tammsaare tegelastest. „Lühidalt kokku võttes on see lugu mehest, kes ei julgenud olulisel hetkel kallistada neid, kes talle kallid olid. Aga – iga laps teab, ka kõige väiksemgi, et meie elupäevadel pole mingit mõtet, kui puudub armastus. Kallistage ja laske end kallistada. Siis ei lähe ilm hukka,“ võtab Lennuk kokku lavastuse peamise mõttelõnga.

Ühe ajendina, mis pani Lennukit dramatiseerima Eesti kirjanduse tüviteksti just lastele, oli tõsiasi, et lastele tehakse nii vähe tõsiseid asju. „Mida vanemaks saan, seda rohkem hakkan laste pärast muretsema. Ma kardan natuke nende pärast. Mis neist saab, kui väga suur osa nende elust taandub kuskile meelelahutusse? Kui võtta lastelt ära võimalus mõelda ja analüüsida, siis miks nad peaks üldse kunagi täiskasvanutena hakkama vaatama „Plekktrummi”, lugema Hesset või väärtustama klassikalist maalikunsti?“ selgitas ta.

Tammsaare romaani lahti kirjutamise kõrval soovis Lennuk panna lapsi mõtlema ka oma vanemate üle. „Kas ja mida nad võiks oma elus teisiti teha, et neil ei läheks nii nagu Vargamäel. Lõpuks on lapsed need, kes saavad oma vanematele kõrvalt öelda, et töö ei saa olla ainus elu mõte,“ lisas Lennuk.

Kuigi etendus on hooaja lõpuni välja müüdud, teatas Ugala, et uuel hooajal on etendus kindlasti kavas. "Mängime, kuni publikut jätkub," kinnitati Ugalast.

Lavastuses on olulisel kohal rahvamuusik Kulno Malva loodud originaallooming, mille aitas sisse mängida Kristjan Priks. Kujunduse lõi lavastusele Liina Tepand.

Laval on Rait Õunapuu (Andres), Tarvo Vridolin (Pearu), Kata-Riina Luide (Krõõt), Adeele Sepp (Mari), Ringo Ramul (Juss, noor Andres, lehm), Andres Tabun (Sauna-Madis) ja Vilma Luik (Saunanaine Anu).