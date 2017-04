Konserve saavad nüüd kõik paidelased

Konservidele võib järgi minna Paide sotsiaaltöökeskusesse aadressil Aiavilja 13. Sealihakonserve võivad küsima minna kõik, kel abi vaja – üksikisikud, lastega pered, toimetulekuraskustes inimesed ja teised.

Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument, mille järgi tuvastatakse isik ja tema kuuluvus Paide linna elanikeregistrisse. Iga inimese kohta on ette nähtud kaks konservi. kelle nimel on korra juba konservid välja võetud, see enam juurde ei saa.

Konserve väljastatakse teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kell 13-16.