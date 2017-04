Pilk ajalukku

Eelmise nädala lõpul sai kolmandik Paide politseijaoskonna töötajatest korralduse valmistuda teenistusülesannete täitmiseks Tallinnas.

Paide politseijaoskonna vanemkomissari Janno Ruusi selgitusel vajatakse politseinikke avaliku korra tagamiseks. «Praegu on nimekirjas 22 inimest, kuid see arv võib suureneda ja võib ka väheneda,» ütles ta.

Kui pikaks ajaks politseijaoskonna töötajad pealinna jäävad, ei osanud Ruus öelda. «Maakonda jäävad kõik tavapärased toimkonnad, Järvamaa elanike teenindamine ei kannata, küll on kohale jääjatel mõistagi suurem koormus,» lausus ta.

Politseiametnike täpsemad ülesanded selguvad kohapeal. Küsimusele, kas väljakutse võib olla seotud peagi pronksmehe juures algavate töödega, ütles Ruus vastuseks, et see on võimalik.

Lääne politseiprefektuuri avalike suhete büroo komissar Kaja Kuke ütlust mööda on järgnevatel nädalatel plaanitud Tallinna avalikke üritusi, millega seoses suurendataksegi seal politsei isikkoosseisu. «Avaliku korra tagamine on ju kogu Eesti politsei ülesanne ja sellest lähtuvalt on kõigist maakondadest Tallinna abi palutud, seda küll erinevatel aegadel ja erineval arvul,» selgitas ta.

Selle, et kohapeal midagi tegemata jääks, Kukk välistas. «Politseijaoskondade töö on ümber korraldatud ja olulistele sündmustele reageeritakse igal juhul,» kinnitas ta.

Milliste avalike sündmustega seoses lisajõude vajatakse, Kukk ei täpsustanud.

Eile õhtupoolikul ei osanud Tallinna lähetatud Paide politseinikud veel öelda, kus täpselt nad korda tagama hakkavad, olid oma majutuskohtades ja ootasid käske. Eelmisel nädalal saatis kaitseminister Jaak Aaviksoo Tallinna linnavalitsusele kirja, kus märkis, et Tõnismäel asuvate sõjaohvrite säilmeid hakatakse välja kaevama ja identifitseerima. Kaevetööde täpsemat alguspäeva Aaviksoo ei täpsustanud.

JÄRVA TEATAJA, 24. APRILL 2007