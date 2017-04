Kutseharidus Järvamaa inimeste teenistusse

Selline tugevam sümbioos aitaks leida paremaid lahendusi praktika või õppepaikadena või tooks haridusse lisainvesteeringuid. Asun nüüd selle info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) küsimuse juurde. Jah, Järvamaal on võimalik omandada IT-tugiisiku ja IT-süsteemide nooremspetsialisti ametit.

Kindlasti vajalik amet, kuid mitte väga suurejoonelise perspektiiviga. Arvuti lahtivõtu ja kokkupaneku ning arvutivõrkude halduse kõrval peaksime tahtma rohkemat. Kuhu jääb loomevõime?

Kui räägime lasteaias ja algkoolis programmeerimisloogikate õpetamisest ja põhikoolis lihtsamast programmeerimisest, siis milline on maitse suhu saanud noore võimalus Järvamaal edasi õppida?

Õige vastus on, et võimalus on ainult siit ära minna, et tänapäeval igas eluvaldkonnas olulist IKT-oskust omandada.

Olen kaks korda suuremas seltskonnas uurinud, miks meil selliseid oskusi ei õpetata. Võib-olla meenub asjaosalistele, et esimene kord oli vastus, et Järvamaale ei leia õpetajaid. Teine kord tuli välja, et maakonnas pole praktikakohti.

Ma ei pea kumbagi tõsiseltvõetavaks põhjenduseks ambitsioonikuse puudumise õigustamisel. Väike Väätsa põhikool on võimeline kohale tooma hea õppejõu Tartust või Tallinnast ning ka praktikakoha leidma, kuid see ei peaks olema põhikooli roll.

Kui rääkida dubleerimisest kutsekoolide vahel, siis puhastusteenindaja või müüja eriala mõttes on see korralik. Mida sellest järeldame? Võib-olla on nõudlus suur, ehk ei võimalda õppijate haridus rohkemat, kuid võib-olla on möödanikuga jätkata kõige lihtsam. Lähiajal kaduvatele töökohtadele inimesi koolitada tähendab koolitada tulevikuks töötuid.

Miks me ei dubleeri IKT-erialasid, teadmisi, mille järele nõudlus suureneb nii eriala- kui ka täiendõppes? Õigemini – meil põhimõtteliselt polegi neid.

See nüüd ei ole kutsehariduskeskusele näpuga näitamine, vastus küsimusele on palju keerulisem, sama hästi võime otsa vaadata haridus- ja teadusministeeriumile, maavalitsusele ja omavalitsustele.

Head IKT-haridust anda on ebameeldivalt keeruline. Järvamaal on põhiharidusega inimeste osa Eesti keskmisest suurem, millest saab järeldada, et IKT õppimiseks tarvilike eelteadmiste omandamisega pole kiita. Juba ainuüksi see asjaolu muudab õppekava, õppijate kohale meelitamise ning nende õpetamise keerukaks ja raskemaks.

Rääkides täiskasvanuõppest, siis need, kes täiendõppel kõige rohkem osalema peaksid, tunnetavad vajadust selle järele kõige vähem. Seda ei saa neile pahaks panna, sest näiteks Türi vallas saekaatris töötaval mehel kulub madala palga juures tööle terve päev, õhtuks oled väsinud ja töö kaotuse hirmus vaba päeva niisama ei saa.

Siin ongi vallajuhtide ja koolijuhtide vastutus seda mõista ning leida lahendus just sellistele keerulistele olukordadele. Kogukonnana oleme üks ja edu või ebaedu mõjutab meid kõiki.

See, et raske on, ei tähenda, et probleemiga tegelema ei peaks. Vastupidi, see näitab asja tõsidust. Kuid seni, kuni kutsehariduskeskus peab seda võitlust pidama üksi, jäämegi ainult leheveergudel unistama.

Samas riikliku õppeasutusena võiksime siiski eeldada, et mingeid samme mitte ainult IKT õpetamise, vaid üldse tulevikuvajadustele vastamiseks suudab astuda ka kool.

Riigi juhtimises ja haridussüsteemis ei kehti loogika, et asja määravad turg ja nõudlus. Kui näeme midagi halba tulevikus juhtumas, siis ei maksa oodata turuloogikaid, vaid peab sekkuma. Vastasel juhul on kaotajaid palju, praegusel juhul praegu 40aastased ja vanemad inimesed, kelle töö või töökoht võib lähiajal kaduda.

Eesti riigil on paar aastat töös olnud tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA. Suurepärane abimees, soovitan tutvuda, ja lähtuvalt sellest Järvamaa inimestele tööturumuudatustes toeks olla.

Kui meenutada, Rein, sinu arvamusloo valimiste aspekti, siis haridus on parim viis kindlustada inimestele töökoht, sissetulek ning võime aru saada, kas teemapüstitus on oluline sõltuvalt või sõltumata valimistest.