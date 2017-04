Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Üles-alla, kord mootorit möirgama lastes, kord vaiksemal tuuril tiksudes – kes teisipäeval mingil põhjusel Paide vana prügimäe kanti sattus, võis näha päästjaid maakonnas uudse tehnikaviguriga lustimas. Väga rasketel maastiku- ja ilmastikutingimustes töötama mõeldud roomikmasina Bandvageni sõidukoolituse said Paide päästekomando pealik Valeri Ivanovi käe all Türi päästjad, et ka naaberkomando mehed oskaksid suuremale põlengutele reageerides sellist tehnikat kasutada.



* Üleeile avas uksed Euroopa Liidu toidujagamispunkt Paides ja eile Türil, kust maakonna puudustkannatavate elanike nimekirja kantud inimesed saavad kätte oma kevadised abipakid. Paidelane Vahur Kasela ütles, et on varemgi toiduabi saajate ringi kuulunud. «Mis seal salata, sellest toidust on tõesti palju abi ning üksi seda portsu süües jätkub toidupoolist päris kauaks,» sõnas ta.



* Eile andsid peaminister Jüri Ratas ja riigihaldusminister Mihhail Korb Stenbocki majas kätte «Regionaalmaasika» konkursi auhindu, millega tunnustatakse parimaid regionaalarengut toetavaid algatusi. Tänavu antud neljast auhinnast pälvis ühe Koerus tegutsev AS Konesko, kes on maakonna suurim tööstusettevõte ja üks suurimaid tööandjaid.



* Teisispäeval kell 8.20 juhtus Tallinna–Tartu maanteel Paide vallas Mustla-Nõmmel raske avarii, millesugust pole maakonnas olnud paar aastat. Eilseks polnud politseinikud õnnetuse põhjustajat veel tabanud.



* Isamaa ja Res Publica Liidu aseesimees sotsiaalkaitseminister Kaia Iva otsustab lähipäevil, kas kandideerib erakonna uueks juhiks. Iva ütles, et temaga on võimalikust kandideerimisest rääkinud väga sümpaatsed ja lugupeetud inimesed ning ta on lubanud neile vastuse anda lähipäevil.



* Käristid ja pasunad, plaksutajad, karjujad, jalgade trampijad – esireas istuv pisike pontsakas Paide Viking Window poolehoidja polnud esmaspäeval E-Piima spordihallis oma läbielamistega sugugi ükski. Temasuguseid kaasaelajaid oli sadu, sadu oli ka neid silmapaare, mis pidid kurvastusega tunnistama korvpallurite esiliigasteekonna lõppu.