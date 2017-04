Jahilaskur pälvis järjekordse stipendiumi

Kaitseväesportlase eristipendiumi teenis Reino Velleste (jahilaskmine) ja treenerina sai stipendiumi Ülo Mets.

Reino Velleste on Raplamaalt pärit, kuid Väätsa spordiklubi esindav ja Türil Ülo Metsa käe all harjutav jahilaskur. Veidi aega tagasi pälvis ta ka EOK noorsportlase toetuse 2000 eurot.

Järelkasvutiimi põhikoosseisu stipendiumid on 2000 eurot, eristipendiumid 1000 eurot. Treenerite stipendiumid on samuti 1000 eurot. Sportlaste stipendiumeid rahastab EOK, treenerite stipendiume Eesti Kultuurkapital. Üliõpilas- ja kaitseväesportlase ning nende treenerite stipendiume rahastab toetaja Estiko.

Eesti Olümpiakomitee asepresident, tipp- ja kvaliteetspordikomisjoni esimees Tõnu Tõniste sõnul on järelkasvuprojektist „Märka järgnevat põlvkonda“ kujunenud oluline osa tulevikutegijate tunnustamisel. „Eesti spordi järelkasvu väärtustamine ning sportlaste tugi- ja toetussüsteemi arendamine on EOK üks prioriteete. Äsja käivitasime laiapõhjalise noorte saavutusspordi toetussüsteemi, kuid sealjuures peame vajalikuks jätkate ka tava eristipendiumitega tunnustada ja esile tõsta neid noori, kes on oma potentsiaali asunud juba tõestama ka rahvusvaheliselt,“ ütles Tõniste.

Järelkasvutiimi „Märka järgnevat põlvkonda“ 2017. aasta koosseisu kuulutas EOK kolmapäeval välja Tartus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis. Tiimi kuuluvad sportlased ja nende treenerid nii suve- kui ka taliolümpiaaladelt, kaasatud on ka mitteolümpia-, pallimängude ja paraspordialad. Eraldi stipendiumid määratakse andekamale üliõpilas- ja kaitseväesportlasele ning nende treeneritele. EOK järelkasvuprojekti tänavusse põhikoosseisu kuuluvad aastatel 1994-1997 sündinud sportlased, kes on võistelnud täiskasvanute tiitlivõistlustel. Täiendavalt on kaasatud põhikoosseisust nooremad ja eriti noored talendid. Kokku teenisid stipendiumi 32 sportlast 25 spordialalt-

Eesti Olümpiakomitee käivitas „Märka järgnevat põlvkonda“ järelkasvuprojekti 2013. aastal. Viie aastaga on andekaid noorsportlasi ja nende treenereid projekti kaudu toetatud kokku enam kui 370 000 euroga.