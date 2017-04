Verekeskus kutsub 17. aprillil Türile kevadisele heateole

„Meil on suur rõõm tulla kevadpealinna Türile, kus on mõnus ja ühtne doonorite kogukond, kes on alati meie doonoripäevi usinalt külastanud. Meie verevarud vajavad pärast lihavõttepühi usinalt täiendamist,“ sõnas Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp, toonitades: „Kõik endast ja teistest hoolivad inimesed on väga oodatud häid tegusid tegema!“

Viimati käis Regionaalhaigla verekeskus Türil tänavu 10. jaanuaril ning siis külastas doonoripäeva 65 inimest, tervislik seisund lubas verd loovutada 59 doonoril ning kogusime ligi 27 liitrit hinnalist nestet.

Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv inimene vanuses 18–60 eluaastat, kes on Eesti Vabariigi kodanik või elanud Eestis elamisloa alusel üle ühe aasta. Verekeskus julgustab doonoreid verd loovutama regulaarselt, kolm-neli korda aastas. Minimaalne kahe vereloovutamise vaheline aeg peab olema 60 päeva, naistel soovituslikult 90 päeva.

Iga vereloovutus aitab vähemalt kolme patsienti. Doonorite verd kasutatakse rasketel operatsioonidel ja sünnitustel, patsientide raviks verejooksu, raske trauma, aneemia, leukeemia, vähi- ja maksahaiguste, põletuste ning paljude teiste haiguste puhul. Doonorivere toel on võimalikud ka paljud plaanilised operatsioonid, mida muidu liiga suure verekaotuse kartuses ei saaks sooritada. Eesti haiglates tehakse vereülekanne ligi 18 000 patsiendile aastas.