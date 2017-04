Eesti Parima Toiduaine konkursil saab hääletada Pagarirösti poolt

Eesti Parima Toiduaine konkursi Facebook-lehel astuvad Rahva Lemmiku tiitli nimel võistlustulle tooted, mis on juba pälvinud oma kategooria hõbemärgi, aga ka kuldmärkidele kandideerivad joogid, piirkondlikul konkursil silma paistnud tooted ning teised toiduained, mida konkursi hindamiskomisjon on kõrgete punktidega pärjanud.

„Rahva Lemmiku tiitel on toidutööstuste silmis sama ihaldusväärne kui ekspertkomisjoni hinnangu põhjal antud tunnustus. Sest päeva lõpus on ikkagi tarbijad need, kes otsustavad, millised tooted on edukad ning püsivad poelettidel aastaid või isegi aastakümneid,“ kinnitas Potisepp.

Hääletus leiab aset Eesti Parima Toiduaine konkursi Facebook-lehel ning on erinevalt varasematest aastatest täiesti avalik.

„See tähendab, et toodete käekäik on reaalajas kogu hääletuse vältel jälgitav ning kõik hea Eesti toidu sõbrad saavad oma lemmikutele pidevalt kaasa elada ja hoogu anda. Rahva Lemmiku hääletus läheb lukku 19. aprillil kell 12.00 ning siis kuulutame ka kohe välja tänavuse tiitlivõitja,“ sõnas Potisepp.

23. korda aset leidva Eesti Parima Toiduaine konkursi võidutoode pälvib Eesti Parim Toiduaine 2017 kuldmärgi 26. aprillil toimuval XI toiduainetööstuse aastakonverentsil. 2016. aastal pälvis Rahva Lemmiku tiitli Balbiino Vana-Tallinna kohvi-koorejäätis likööriga tumedas Belgia šokolaadis.