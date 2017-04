Paide kultuurikeskuses avatakse Põhja-Soome loodusfotograafide pildinäitus

Tina kui kujundav materjal looduspiltidel on Carina Eklundiklt. Filigraanseid tinast kunstiteoseid tehakse maailmas väga vähe ja Carina on selle üks viljelejaid Euroopas. See on aega ja kannatlikkust nõudev tehnika (tööd valmivad ligi 200-kraadise kuumuse juures). Eklundi töödes on sümboolika ja eluring. Ehete kõrval valmivad ka aknakaunistused, neid sellel näitusel näemegi. Fotodel aga on Põhja-Soome ja Lapimaa loodus.

Näituse kuraator Soome poolt on Ritva-Liisa Pihlaja, Eesti poolt Tiiu Saarist. Näitus jääb veel suvekuudeks ringlema Järvamaa kultuuriasutustes. See on vahetusnäitus, kuna septembrist jaanuari lõpuni on loodushoiu teemaline fotonäitus „Märgatud hetk" (autor Tiiu Saarist) ringlemas Soomes (Hamina, Helsingi ja Liminka (Oulu) looduskeskuse galeriis). Haminas ja Limingal on ka Paide ja Järvamaa loodust ning kultuurilugu tutvustav loeng näituse autorilt.

Näituse avamisel 17.naprillil kell 17 tutvustab Pihlaja (eesti keeles) Põhja-Soome loodust ja tutvustab osalejaid.