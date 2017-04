Algatus „Igal lapsel oma pill“ toob Järvamaa lastele 20 000 euro eest uusi pille

Kokku toetatakse tänavu uute pillide ostu 332 290 euro väärtuses, koos varasemate taotlusvoorudega on Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul laste ja noorte muusikaõppesse jõudmas riigi, ettevõtjate ja heade inimeste abiga juba 1700 muusikainstrumenti. "Igal lapsel oma pill" projektijuhi Allan Tamme sõnul on algatus saanud huviõppeasutustelt ja lasteaedadelt väga positiivset tagasisidet, võimaldades rohkematel lastel avastada pillimängu ilu ja õppida uutel pillidel. „Tänavuse taotlusvooru tulemusena saavad lapsed kõige enam uusi kandleid, džembesid ja kitarre, kuid senisest enam sooviti seekord ka kallemaid pille nagu klaver," rääkis Tamme. Kokku toetab riik algatust "Igal lapsel oma pill" 1,3 miljoni euroga. Pilliostu rahastatakse kuni 80% pilli hinnast, taotleja omafinantseeringu suurus on vähemalt 20%.

Lisaks taotlusvoorus osalemisele on kõik pillisoovijad teretulnud endast märku andma pill.hooandja.ee keskkonnas. Tegemist on ühisrahastusplatvormiga, kus kõik head annetajad saavad oma panuse anda. Kõigile, kes pill.hooandja.ee keskkonnas koguvad oma projektile vähemalt 75% eesmärgistatud summast, garanteeritakse puudujääva summa eraldamine "Igal lapsel oma pill" eelarvest.

EV100 ühiskingituse "Igal lapsel oma pill" eestvedajad on Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Puhkpillimuusika Ühing, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit, Eesti Sümfooniaorkestrite Liit ja Riigikantselei EV100 korraldustoimkond.

Algatus "Igal lapsel oma pill" on kutsutud ellu kingitusena Eesti Vabariigi 100. juubeliks. Sünnipäeva tähistatakse 2017. aasta aprillist 2020. aasta veebruarini. Lähem info on leitav veebilehelt ev100.ee.