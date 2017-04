Et saada teada, kui hea Türi kaamerapilt on, otsustas Järva Teataja teha videoeksperimendi. Loo autor seisab neljapäevase ajalehega Türi kultuurikeskuse parklas ja laseb end kaameral tuvastada. Nagu on näha, ei jää saladuseks ei väljaanne ega ka kirjutaja.

FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX